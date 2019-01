Todo mundo sabe que perder peso é difícil. E quando falamos de perder peso após os 40 anos de idade, sendo mulher, falta rirem da nossa cara! Mas a verdade é que com o acompanhamento correto, você não somente irá emagrecer, mas conseguirá obter uma melhora gradativa e considerável na sua saúde. Não é verdade que os 40 são os novos 20?Pois bem, é verdade sim! E é sobre cuidados para você que tem essa idade e que deseja jogar fora uns quilos que vamos falar hoje. Vamos ver como você pode acabar com estes quilinhos e ficar feliz ao subir na balança?

Porque é mais difícil emagrecer depois dos 40?

Emagrecer é uma tarefa especialmente difícil para mulheres, pois apenas pelo fato de sermos mulheres, temos um metabolismo mais lento e mais cheio de espaço cavernoso para gordura do que os homens, que tem mais músculos naturalmente. Contudo você pode ficar tranquila pois estamos aqui para te ajudar e o melhor, dar dicas se você já passou dos 40 anos e deseja enxugar alguns quilos na balança. Vamos responder algumas perguntas que podem te ajudar com isso?

Devo consultar um especialista?

Sempre é bom estar em dia com as nossas obrigações de médico. A verdade é que existem várias disfunções corporais que podem ocasionar com que você aumente o seu peso de forma considerável. A tireoide por exemplo é algo que atinge muitas mulheres depois dos 40 anos e este é um bom motivo pelo qual um acompanhamento correto com um especialista é crucial. É conhecido que problemas com tireoide podem fazer com que algumas pessoas ganhem peso. E nestes casos somente um médico realmente especialista pode pedir exames para identificar possíveis problemas e também orientar qual seja o medicamento adequado.

Suplementos para emagrecer funcionam?

Sim, eles funcionam! A verdade é que eles, combinado com uma dieta simples e também com exercícios físicos fazem real diferença na sua saúde. E esta indústria para emagrecer evoluiu muito durante o os anos e hoje em dia se consegue oferecer uma infinidade de produtos com as matérias primais mais variadas possíveis. E o melhor é que eles não tratam apenas emagrecimento, mas também para ganho de massa muscular, memória, sono, estrias, celulites, problemas de prisão de ventre e também saciedade. A maior parte dos suplementos para emagrecer são totalmente naturais, e não possuem sequer efeitos colaterais. Eles potencializam o emagrecimento e te ajudam a chegar no seu objetivo muito mais rápido.

Quais atividades físicas eu devo realizar depois dos 40?

Se você tem 40 anos ou mais já deve saber que atividade física constante é o melhor para diversos aspectos da saúde. O que talvez você não saiba é que praticar uma atividade física é de extrema importância para regulagem de diversas frentes da sua saúde, como pressão arterial, circulação sanguínea e claro, emagrecimento. Lembra que depois dos 40 anos o seu corpo passa a ser mais lento do que antes para quebrar os nutrientes que você dá a ele? Então, o que vai te ajudar a acelerar esse metabolismo e a ter muito mais energia para as atividades do cotidiano são os exercícios, e por isso eles são super importantes.

Se você nunca praticou atividade física na vida, a nossa recomendação é que você comece aos poucos, com atividades leves e principalmente, que seja prazerosa! Outra dica é a aliar a atividade física com outras atividades como ioga, pilates, que não queimam calorias, mas provocam relaxamento.

Dormir bem emagrece?

Sim! Definitvamente sim! Dormir bem é algo realmente bom para quem deseja emagrecer. Talvez este seja o ítem mais negligenciado neste aspecto, mas a verdade é que durante o nosso período de sono é que o corpo traz o equilíbrio dos hormônios que são ligados ao emagrecimento. E se você não tem conseguido ter noites de sono tranquilas e relaxantes isso pode estar atrapalhando o seu processo de emagrecimento.

